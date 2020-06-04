Вадеева: этом году я не поеду в НБА

Капитан сборной России, баскетболистка УГМК Мария Вадеева заявила, что не поедет в женскую Национальную баскетбольную ассоциацию, даже если сезон в итоге начнётся. В 2018 году Вадеева была выбрана в первом раунде драфта женской НБА и провела за «Лос-Анджелес Спаркс» два сезона.



«Пока нет никакой информации, начнется ли сезон в НБА. В этом году я не поеду в НБА из-за коронавируса. Во-первых, я беспокоюсь за свое здоровье, и мы решили с родителями, что я останусь в безопасности, ведь здоровье превыше всего. Тем более, неизвестно, будет ли сезон вообще или нет.



С братом тренируемся, бегаем по лесу. У меня уже предсезонный сбор начался», — приводит слова Марии Вадеевой «Р-Спорт».