Источник: Сергей Панов стал главным подозреваемым по уголовному делу

Генеральный менеджер баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Сергей Панов стал главным подозреваемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий сотрудниками регионального министерства спорта (ст. 286 УК РФ), утверждает «Ъ-Приволжье».
По информации издания, Панов, когда возглавлял министерство, выделил квартиру в новостройке стоимостью более 5 млн рублей знакомому, который якобы тренировал бронзового призёра Олимпийских игр 2012 года баскетболиста Семёна Антонова.
На самом деле, тренер с этим спортсменом не работал и права получать квартиру бесплатно не имел. Этот факт выявили оперативники регионального управления ФСБ, а СК РФ по Нижегородской области возбудил уголовное дело.
Сам Панов сообщил, что не знает о возбуждённом уголовном деле и находится «на свободе».
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