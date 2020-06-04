Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Источник: Сергей Панов стал главным подозреваемым по уголовному делу

Источник: Сергей Панов стал главным подозреваемым по уголовному делу
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Генеральный менеджер баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Сергей Панов стал главным подозреваемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий сотрудниками регионального министерства спорта (ст. 286 УК РФ), утверждает «Ъ-Приволжье».

По информации издания, Панов, когда возглавлял министерство, выделил квартиру в новостройке стоимостью более 5 млн рублей знакомому, который якобы тренировал бронзового призёра Олимпийских игр 2012 года баскетболиста Семёна Антонова.

На самом деле, тренер с этим спортсменом не работал и права получать квартиру бесплатно не имел. Этот факт выявили оперативники регионального управления ФСБ, а СК РФ по Нижегородской области возбудил уголовное дело.

Сам Панов сообщил, что не знает о возбуждённом уголовном деле и находится «на свободе».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020