Дюрант приобрёл акции футбольного клуба

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант приобрёл миноритарный пакет акций футбольного клуба «Филадельфия Юнион», сообщает ESPN. По разным оценкам, он приобрёл от 1% до 5% акций клуба.

Отметим, «Филадельфия Юнион» выступает в элитном дивизионе чемпионата США — лиге MLS.

Кевин Дюрант является одним из самых высокооплачиваемых баскетболистов НБА. В минувшее межсезонье он перешёл в «Бруклин Нетс» из «Голден Стэйт Уорриорз», но по-прежнему не провёл за новую команду ни одного матча. Причиной тому стала тяжёлая травма, которую он получил во время выступлений в составе команды из Калифорнии.