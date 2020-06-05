Дюрант приобрёл акции футбольного клуба
Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант приобрёл миноритарный пакет акций футбольного клуба «Филадельфия Юнион», сообщает ESPN. По разным оценкам, он приобрёл от 1% до 5% акций клуба.
Отметим, «Филадельфия Юнион» выступает в элитном дивизионе чемпионата США — лиге MLS.
Кевин Дюрант является одним из самых высокооплачиваемых баскетболистов НБА. В минувшее межсезонье он перешёл в «Бруклин Нетс» из «Голден Стэйт Уорриорз», но по-прежнему не провёл за новую команду ни одного матча. Причиной тому стала тяжёлая травма, которую он получил во время выступлений в составе команды из Калифорнии.
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