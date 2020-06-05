Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дюрант приобрёл акции футбольного клуба

Дюрант приобрёл акции футбольного клуба
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант приобрёл миноритарный пакет акций футбольного клуба «Филадельфия Юнион», сообщает ESPN. По разным оценкам, он приобрёл от 1% до 5% акций клуба.

Отметим, «Филадельфия Юнион» выступает в элитном дивизионе чемпионата США — лиге MLS.

Кевин Дюрант является одним из самых высокооплачиваемых баскетболистов НБА. В минувшее межсезонье он перешёл в «Бруклин Нетс» из «Голден Стэйт Уорриорз», но по-прежнему не провёл за новую команду ни одного матча. Причиной тому стала тяжёлая травма, которую он получил во время выступлений в составе команды из Калифорнии.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020