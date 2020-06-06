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В НБА не будут проводить тестирование на допинг после возобновления сезона

В НБА не будут проводить тестирование на допинг после возобновления сезона
Баскетбол / НБА 0

Руководство НБА продолжает работать над деталями возобновления сезона. По сведениям источников портала The Athletic, лига приняла решение не проводить тестирование на допинг, после того как будет дан рестарт чемпионата. Вместе с тем ранее уже сообщалось, что игроки будут вынуждены ежедневно проходить тесты на коронавирус.

Ранее Национальная ассоциация баскетболистов (NBPA) приняла разработанный формат возобновления сезона с участием 22 команд. Совет директоров НБА одобрил решение по возобновлению матчей. Чемпионат с участием 22 команд будет доигрываться в Орландо (штат Флорида, США).

Рестарт сезона запланирован на 31 июля. Все матчи пройдут без зрителей. Игроки будут проживать в специальном кампусе.

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