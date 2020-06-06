В НБА не будут проводить тестирование на допинг после возобновления сезона

Руководство НБА продолжает работать над деталями возобновления сезона. По сведениям источников портала The Athletic, лига приняла решение не проводить тестирование на допинг, после того как будет дан рестарт чемпионата. Вместе с тем ранее уже сообщалось, что игроки будут вынуждены ежедневно проходить тесты на коронавирус.

Ранее Национальная ассоциация баскетболистов (NBPA) приняла разработанный формат возобновления сезона с участием 22 команд. Совет директоров НБА одобрил решение по возобновлению матчей. Чемпионат с участием 22 команд будет доигрываться в Орландо (штат Флорида, США).

Рестарт сезона запланирован на 31 июля. Все матчи пройдут без зрителей. Игроки будут проживать в специальном кампусе.