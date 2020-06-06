Кейру: расизм есть везде. В России когда-то ущемлялись права евреев

Бывший баскетболист сборной России Виктор Кейру не считает, что в стране существует проблема расизма. Вместе с тем, по его словам, расизм в разных проявлениях распространился по всему миру.

«Расизм есть во всём мире. Только нужно понимать, что он везде разный. Не всегда это дискриминация именно по отношению к чёрным. В Африке может быть расизм к белым, в Америке другие варианты, а в Азии третьи.



В США эта история более чувствительная, потому что ещё совсем недавно там существовало рабство и в некоторых штатах ситуация была реально катастрофической. Времени прошло не так много, у некоторых бабушки и дедушки своими глазами видели притеснения, ощущали их на себе. Это так просто не забывается.



Наблюдая за ситуацией из России, тяжело понять всю подноготную. В нашей стране такой проблемы в глобальном масштабе нет. Государство у нас многонациональное, и политика нынешней власти нацелена на мультикультурализм — это факт.

Сейчас глобально такой проблемы в стране нет. Но какие-то отдельные случаи, конечно, происходят. И времена бывали разные. Когда-то ведь ущемляли евреев», — приводит слова Кейру «Спорт-экспресс».