Тимма отметился в комментариях под откровенным фото Седоковой из ванной
Форвард «Химок» Янис Тимма отметился в комментариях под фотографией своей возлюбленной, экс-участницы группы «Виа Гра», а ныне популярной сольной исполнительницы и ведущей Анны Седоковой.
Девушка в очередной раз разместила на своей странице в «Инстаграме» очень откровенное фото из ванной комнаты. На снимке Седокова предстала только в нижнем белье. Тимма оставил комментарий-эмоцию, разместив множество огней. Отметим, что комментарий оценили пользователи, поставившие ему 118 лайков.
Некоторые подписчики Седоковой написали Янису, что ему «очень повезло».
Соответствующий пост можно увидеть на странице Анны Седоковой в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, ранее Седокова и Тимма развеяли слухи о возможном разрыве.
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