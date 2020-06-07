Ерёмин: Базаревичу, наверное, придётся обновлять сборную России

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Станислав Ерёмин поделился мыслями о нынешнем положении национальной команды. По словам специалиста, наставник сборной Сергей Базаревич может столкнуться с кадровыми проблемами и вынужденным обновлением состава.

«Перенос соревнований на более поздние сроки только ухудшает ситуацию со спортивной точки зрения. Может получиться так, что ряд опытных игроков закончит играть или не даст согласие на игры за сборную, а хорошей замены им не вижу. Базаревичу, возможно, придётся сильно обновлять команду, но из кого он будет выбирать, большой вопрос», — приводит слова Ерёмина «Р-Спорт».

Напомним, Евробаскет-2021 был перенесён на 2022 год из-за переноса сроков проведения Олимпиады.