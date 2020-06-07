Кущенко: массовый баскетбол в России находится на очень высоком уровне

Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что массовый баскетбол в России находится на очень высоком уровне.



«На мой взгляд, массовый баскетбол в России находится на очень высоком уровне. Когда мы с друзьями создали любительскую команду «Грейт» и на протяжении многих лет выигрывали у всех в Перми, мы позволяли себе нарушать правила и хохмить на площадке. Играем, соперник наступает рядом с линией, а мы кричим: «Смотри, наступил!» И судья ведётся, свистит. Сейчас всё по-другому. Сейчас нельзя просто зайти в зал, переодеться и забежать на площадку на каких-нибудь ветеранских соревнованиях. Любительский баскетбол сегодня – это структурированная и системная история. Если бы тогда была такая система, как сейчас в МЛБЛ, конечно, нам было бы интересно пробовать себя на уровне Суперфинала. У нас был хороший возраст и серьёзный состав. Был ли «Грейт» сильнейшей любительской командой России? Я сравню это с чемпионатами по баскетболу во время пандемии: всё закончилось, и никто не знает, кто был бы чемпионом», — приводит слова Кущенко официальный сайт МЛБЛ.