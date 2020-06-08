Макколлум готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в УНИКСе

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев сообщил, что нападающий команды Эрик Макколлум, чей контракт с клубом заканчивается нынешним летом, готов пойти на понижение зарплаты, чтобы заключить с казанцами новое соглашение.



«Мы постоянно на связи с агентом Макколлума. Он сказал, что Эрик готов пойти на снижение зарплаты. Это похвально, учитывая непростую финансовую ситуацию в европейском баскетболе. Посмотрим, как всё в итоге сложится. Вероятно, через 7–10 дней будет более понятно, каким бюджетом мы располагаем на сезон-2020/2021. Тогда и можно будет более предметно говорить о новых контрактах.



Есть разные прогнозы на эту тему. Сможем ли мы начать играть в конце сентября начале октября? Всё-таки количество заболеваний в стране не снижается. Игровые залы по-прежнему закрыты. Плюс никто не гарантирует, что не начнётся вторая волна коронавируса и сезон не остановится, допустим, на половине. Поэтому при составлении новых контрактов будут некоторые примечания. Например, если сезон прервётся условно в ноябре, то игрок получит такой процент годовой зарплаты и т.д.», — приводят слова Богачёва «Известия».

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