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Источник: Алексей Швед продлил контракт с «Химками» на два года

Источник: Алексей Швед продлил контракт с «Химками» на два года
Баскетбол / Евролига 0

Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед продлил контракт с командой на два года, сообщает Encestando. Напомним, контракт игрока с подмосковным клубом должен был закончиться этим летом, после чего он мог стать свободным агентом.

Ранее сообщалось, что интерес к Шведу проявляет санкт-петербургский «Зенит», а агент Шведа Обрад Фимич не исключал возвращения игрока в Национальную баскетбольную ассоциацию.

На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, совершал 2,7 подбора и выполнял 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезоны Евролиги и Единой лиги ВТБ были завершены досрочно.

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