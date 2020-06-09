Виктор Швед: в гонку за Алексея включились китайские клубы

На то, чтобы подписать контракт с лидером «Химок» Алексеем Шведом претендуют несколько клубов из Китая. Об этом сообщил отец и первый тренер баскетболиста Виктор Швед.
«В гонку за контракт с Алексеем включились китайские клубы», — приводит слова Виктора Шведа «МК-Черноземье».
Контракт игрока с «Химками» должен закончиться этим летом, после чего он может стать свободным агентом.
Ранее сообщалось, что интерес к Шведу проявляет санкт-петербургский «Зенит», а агент Шведа Обрад Фимич не исключал возвращения игрока в Национальную баскетбольную ассоциацию.
На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, совершал 2,7 подбора и выполнял 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.
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