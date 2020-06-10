Кириленко призвал не думать о высоком уровне всех команд, а надеяться на их выживание
Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает, что на фоне экономического кризиса болельщикам стоит думать не о высоком уровне всех команд страны, а надеяться на то, что все клубы продолжат существование.
«Если честно, то я бы не рассуждал такими категориями — останутся все команды Единой лиги на высоком спортивном уровне или нет. Самое главное, чтобы клубы выжили в нынешних экономических реалиях. Ведь большинство российских команд зависят от бюджетов регионов, которые в ближайшие 2-3 года будут восстанавливаться от последствий пандемии.
Если мы сохраним всех участников Единой лиги и Суперлиги-1, за исключением «Спартака-Приморье», это уже будет большая победа", — приводит слова функционера издание «Известия».
- 10 июня 2020
-
00:33
-
00:20
- 9 июня 2020
-
22:45
-
21:51
-
20:51
-
19:15
-
18:33
-
17:38
-
16:23
-
16:15
-
16:03
-
15:46
-
15:27
-
15:00
-
14:19
-
13:43
-
13:19
-
12:32
-
10:23
-
09:40
-
09:30
-
08:01
-
07:42
-
06:46
-
02:01
-
01:28
-
00:54
-
00:52
- 8 июня 2020
-
23:58
-
22:10
-
22:05
-
20:47
-
19:31
-
18:33
-
17:58
Партнерский контент