Кириленко призвал не думать о высоком уровне всех команд, а надеяться на их выживание

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает, что на фоне экономического кризиса болельщикам стоит думать не о высоком уровне всех команд страны, а надеяться на то, что все клубы продолжат существование.

«Если честно, то я бы не рассуждал такими категориями — останутся все команды Единой лиги на высоком спортивном уровне или нет. Самое главное, чтобы клубы выжили в нынешних экономических реалиях. Ведь большинство российских команд зависят от бюджетов регионов, которые в ближайшие 2-3 года будут восстанавливаться от последствий пандемии.

Если мы сохраним всех участников Единой лиги и Суперлиги-1, за исключением «Спартака-Приморье», это уже будет большая победа", — приводит слова функционера издание «Известия».