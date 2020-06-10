«Химки» близки к подписанию второго номера драфта НБА 2011 года Уильямса

Подмосковные «Химки» ведут переговоры с американским форвардом, вторым номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2011 года Дерриком Уильямсом, сообщает в своём «твиттере» журналист Никос Варлас.



По информации источника, стороны ведут предварительные переговоры о подписании контракта и существует большая вероятность, что соглашение будет достигнуто.



Ранее сообщалось, что Деррик Уильямс покинет «Фенербахче» после окончания контракта в ближайшее время.



Уильямс с 2018 года выступает в Европе. В минувшем сезоне защищал цвета «Баварии».



Деррик Уильямс — второй номер драфта НБА-2011. На ярмарке талантов был выбран «Миннесотой Тимбервулвз». В НБА провёл семь сезонов. Защищал цвета «Сакраменто Кингз», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В регулярных чемпионатах Деррик провёл 429 матчей, набирая в них 8,9 очка и собирая 4,0 подбора.