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«Химки» близки к подписанию второго номера драфта НБА 2011 года Уильямса

«Химки» близки к подписанию второго номера драфта НБА 2011 года Уильямса
Баскетбол / Евролига 0

Подмосковные «Химки» ведут переговоры с американским форвардом, вторым номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2011 года Дерриком Уильямсом, сообщает в своём «твиттере» журналист Никос Варлас.

По информации источника, стороны ведут предварительные переговоры о подписании контракта и существует большая вероятность, что соглашение будет достигнуто.

Ранее сообщалось, что Деррик Уильямс покинет «Фенербахче» после окончания контракта в ближайшее время.

Уильямс с 2018 года выступает в Европе. В минувшем сезоне защищал цвета «Баварии».

Деррик Уильямс — второй номер драфта НБА-2011. На ярмарке талантов был выбран «Миннесотой Тимбервулвз». В НБА провёл семь сезонов. Защищал цвета «Сакраменто Кингз», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В регулярных чемпионатах Деррик провёл 429 матчей, набирая в них 8,9 очка и собирая 4,0 подбора.

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