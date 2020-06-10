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Гомельский: расставание с Воронцевичем назрело не сегодня, а перед началом прошлого сезона

Гомельский: расставание с Воронцевичем назрело не сегодня, а перед началом прошлого сезона
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился своим мнением о форварде ЦСКА Андрее Воронцевиче. Ранее в прессе появилась информация, что игрок хочет остаться в московском клубе, но переговоры о продлении контракта приостановлены. По словам агента игрока, у Воронцевича есть несколько предложений от других клубов, но в приоритете — желание остаться в ЦСКА.

«Андрей Воронцевич сильно сдал. Причин несколько. Думаю, что расставание с ним назрело не сегодня, а ещё перед началом прошлого сезона», — написал Гомельский в своей конференции.

Андрей Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 года. В составе армейцев он девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, а также трижды выиграл Евролигу.

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