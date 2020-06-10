Более 100 фанатов «Панатинаикоса» совершили нападение на дом владельца клуба

Более сотни фанатов баскетбольного клуба «Панатинаикос» атаковали дом владельца греческого клуба Димитриса Яннакопулоса. Функционер опубликовал видео в своём «инастаграме».

По сообщениям охранников, часть фанатов была вооружена ножами. Нападавшие скрылись с места преступления до приезда полиции. При этом Яннакопулос сообщил, что узнал нескольких человек — ими оказались ультрас «Пао». В настоящий момент дом Димитриса находится под охраной.



Напомним, 9 июня Яннакопулос объявил о том, что готов продать клуб за € 25 миллионов. После объявления о досрочном завершении сезона-2019/2020 Яннакопулос вступил в открытый конфликт с руководством Евролиги и её президентом Жорди Бертомеу, назвав тех «мафиози и диктаторами».