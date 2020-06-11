В «Химках» рассказали, благодаря чему рассчитывают получить в Евролиге лицензию А

Президент «Химок» Дмитрий Голубков надеется, что руководство Евролиги предоставит его команде постоянную лицензию А, так как подмосковный клуб является регулярным участником турнира.
«Мы прикладываем все усилия для того, чтобы в финансовом плане ситуация не коснулась игроков и персонал и всё ещё продолжаем оценивать последствия пандемии. Сейчас мы всем руководством сконцентрированы на оптимизации расходов клуба и формировании бюджета на следующий сезон, в котором нас снова ждёт участие в сильнейшем европейском турнире – Евролиге.
Для БК «Химки» это будет пятый сезон подряд в топовом европейском турнире а в общем счёте восьмой, и мы рассчитываем, что руководство Евролиги заметит этот факт и рассмотрит возможность предоставления нашему клубу постоянной лицензии А», — приводит слова Голубкова официальный сайт клуба.
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