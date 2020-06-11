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Вдова Брайанта сделала татуировки в память о Коби и их дочери Джианне

Вдова Брайанта сделала татуировки в память о Коби и их дочери Джианне
Баскетбол / НБА 0

Известный мастер Никко Хуртадо поделился на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором показал, как сделал татуировки Ванесса Брайант в память о её погибшем муже Коби и их 13-летней дочери Джианне.

«Для меня большая честь подарить тебе что-то подобное на память, мой друг», — написал Хуртадо.

Видео доступно на странице Никко Хуртадо в «Инстаграме».

Видео доступно на странице Никко Хуртадо в «Инстаграме».

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд), пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Американский баскетболист погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна. По официальным данным, в авиакатастрофе погибли девять человек.

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