Вдова Брайанта сделала татуировки в память о Коби и их дочери Джианне

Известный мастер Никко Хуртадо поделился на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором показал, как сделал татуировки Ванесса Брайант в память о её погибшем муже Коби и их 13-летней дочери Джианне.
«Для меня большая честь подарить тебе что-то подобное на память, мой друг», — написал Хуртадо.
Видео доступно на странице Никко Хуртадо в «Инстаграме».
Видео доступно на странице Никко Хуртадо в «Инстаграме».
Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд), пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Американский баскетболист погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна. По официальным данным, в авиакатастрофе погибли девять человек.
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