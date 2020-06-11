Игрок «Маккаби» Зусман «положил» 51 трёхочковый подряд на тренировке. Видео

Пресс-служба тель-авивского «Маккаби» опубликовала видео, на котором показано, как защитник Йовель Зусман на тренировке реализовал 51 бросок из-за дуги подряд.
В Евролиге сезона-2019/2020 22-летний Зусман набирал 5,4 очка в среднем за игру, реализуя 28,2% трёхочковых броска.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Maccabi Tel Aviv BC.
В конце мая Евролига подтвердила, что сезон-2019/2020 досрочно завершён. Чемпион определён не будет. Клубы, которые выступали в сезоне-2019/2020, сохраняют свои места в Евролиге и Еврокубке на будущий год.
Евролига была нацелена на возобновление соревнований, рассматривая множество вариантов, но в итоге не нашла должного отклика. Следующий сезон турнира начнётся 1 октября.
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