Официально: «Панатинаикос» выходит из Евролиги

Греческий клуб «Панатинаикос» официально заявил о своём намерении покинуть Евролигу и расторгнуть контракт с организацией, подписанный в ноябре 2015 года на 10-летний срок.



«Уважаемый мистер Бертомеу. Как вам хорошо известно, в течение последних двух месяцев „Панатинаикос“ робко и вместе с тем открыто общался с вами, заявляя о своём желании расторгнуть контракт с Евролигой и прося передать этот важный вопрос на рассмотрение в компетентные органы как можно скорее. Однако ваш ответ, что такие новости могут нанести серьёзный ущерб переговорам Евролиги со спонсорами и самому продукту Евролиги в период кризиса из-за пандемии, заставил наш клуб принять во внимание вашу озабоченность и действовать добросовестно. Мы не отправляли официального уведомления и не пытались оказывать на вас давление.



Однако время прошло, и мы до сих пор не получили ответа на наше разумное и законное требование. В связи с тем, что присутствие нашего клуба в соревнованиях не показало какой-либо выгоды для нас, при этом мы не заметили увеличения доходов, мы официально заявляем о своём намерении покинуть лигу. Мы просим, чтобы компетентные органы Евролиги были незамедлительно и надлежащим образом созваны для принятия всех необходимых мер по этому вопросу», — гласит заявление «Панатинаикоса».