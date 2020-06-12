Три топ-клуба Евролиги составят конкуренцию ЦСКА в борьбе за Экпе Юдо

Четыре европейских клуба претендуют на то, чтобы подписать контракт с MVP финала четырёх Евролиги 2017 года Экпе Юдо. Это «Реал», «Фенербахче», «Анадолу Эфес» и московский ЦСКА, утверждает Defensa Central.

Американский центровой покинул Европу два года назад, подписав контракт с «Ютой Джаз», однако значительных успехов в НБА не добился (средние показатели за 114 игр – 2,5 очка, 2,1 подбора, 0,7 передачи и 0,9 перехвата) и после этого перебрался в Китай. Недавно Экпе заявил, что хочет вернуться в Старый Свет. Он опубликовал в своём «Инстаграме» фото в футболке «Фенербахче».

«Пора возвращаться! Будь-то с этой или другой европейской командой Европы», — подписал снимок Юдо.



Экпе был выбран в первом раунде под 6-м номером на драфте НБА 2010 года клубом «Голден Стэйт Уорриорз».