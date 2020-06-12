Сына Абдул-Джаббара задержали за нанесение ножевых ранений соседу
Адам Абдул-Джаббар, сын легендарного баскетболиста Карима Абдул-Джаббара, столкнулся с серьёзными проблемами с законом. 10 июня он был задержан правоохранительными органами за нанесение ножевых ранений своему соседу, сообщает TMZ. Причины конфликта между участниками инцидента не разглашаются.
Полиция отметила, что задержание Абдул-Джаббара-младшего прошло без проблем. Пострадавший же был доставлен в одно из лечебных учреждений с множеством ножевых ранений, но, к счастью, его жизни ничто не угрожает.
Позже Адам Абдул-Джаббар покинул место заключения, выйдя под залог. Полиция начала расследование по факту происшествия. Отметим также, что Адам Абдул-Джаббар отказался комментировать инцидент и общаться с прессой.
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