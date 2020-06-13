УНИКС пытается отбить у «Панатинаикоса» Джордана Моргана

Руководство казанского УНИКСа начало работу по комплектации команды на следующий сезон. В поле зрения селекционеров клуба попал американский тяжёлый форвард Джордан Морган. Баскетболисту уже сделали солидное предложение, сообщает Eurohoops.

Между тем на него претендуют ещё три клуба, в числе которых «Панатинаикос».

Минувший сезон баскетболист провёл в составе турецкого клуба «Пынар Каршияка». В Лиге чемпионов ФИБА и турецкой Суперлиге он в общей сложности провёл 39 матчей, набирая в них 13,5 очка и собирая 7,3 подбора.

В прошлом Морган защищал также цвета римского «Виртуса», «Нанта», «Пари-де-Леваллуа», «Кумиса», «Олимпии» из Любляны и «Банвита». Кроме того, в 2016 году он пытался пробиться в НБА, выступая в Лиге развития в составе «Кантон Чардж».