Ховард: сейчас нет необходимости играть в баскетбол

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард поделился мыслями о намерении НБА возобновить сезон. Баскетболист дал понять, что выступает против этого, поскольку не хочет играть на фоне протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

«Согласен с идеей Кайри Ирвинга. В баскетболе и других развлечениях нет необходимости, это будет отвлекать от проблемы. Конечно, это может не отвлекать нас, баскетболистов. Но у нас есть ресурсы, которых нет у большинства представителей нашего сообщества, и малейшее отвлечение внимания от проблемы может привести к эффекту, который уже будет не остановить.

Мне, больше чем кому-либо, хочется завоевать титул. Но единство моего народа значит больше, чем просто звание чемпиона", — приводит слова Ховарда CNN.