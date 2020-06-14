Ховард: сейчас нет необходимости играть в баскетбол

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард поделился мыслями о намерении НБА возобновить сезон. Баскетболист дал понять, что выступает против этого, поскольку не хочет играть на фоне протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
«Согласен с идеей Кайри Ирвинга. В баскетболе и других развлечениях нет необходимости, это будет отвлекать от проблемы. Конечно, это может не отвлекать нас, баскетболистов. Но у нас есть ресурсы, которых нет у большинства представителей нашего сообщества, и малейшее отвлечение внимания от проблемы может привести к эффекту, который уже будет не остановить.
Мне, больше чем кому-либо, хочется завоевать титул. Но единство моего народа значит больше, чем просто звание чемпиона", — приводит слова Ховарда CNN.
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