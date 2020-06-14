Валтерс: если бы ушёл в ЦСКА, то остался бы предателем родины на всю жизнь

Известный в прошлом советский баскетболист Валдис Валтерс рассказал о причинах, по которым не стал играть за московский ЦСКА.



«Мне было 20 лет, когда наш ВЭФ попал в высшую лигу. Рядом был рижский СКА, который хотел забрать меня в армию. Но я окончил строительный техникум, и у меня было полгода, чтобы поступить в институт. Оттуда в армию в то время уже не брали.



На эти шесть месяцев меня спрятали в селе. Там спортивный зал, мячи, можно было тренироваться и готовиться к экзаменам. Иногда поступали тревожные новости, и приходилось менять место дислокации. Но за эти полгода «армейцы» меня так и не смогли найти. Старые добрые времена… Сегодня такого парня мгновенно выследили бы по мобильному телефону.



А после 1981 года имелось уже двойное вето против армии. Мало того что учился в институте, так у меня уже было двое детей. Как-то тур чемпионата проходил в Москве. Я с Гомельским тогда не ладил, а «армейцев» тренировал Серёга Белов. Он и сказал, что со мной хочет поговорить один генерал. А тот сразу быка за рога: „Что надо, чтобы ты к нам перешёл?“ Ну я и пошутил: „Трёхкомнатную квартиру в центре и машину“. — „Не вопрос, считай, они у тебя уже есть, подписывай бумаги“. Я обалдел. Мне, говорю, в Ригу надо, посоветоваться с близкими.



Приехал домой, а наш председатель федерации был заместителем премьер-министра — это если сегодняшним языком объяснять. Мы с ними дружили. Объяснил ситуацию. Он говорит: „Пиши всё что хочешь“.



Я и написал — четырёхкомнатная квартира и „Волга“. Мы до этого жили в двухкомнатной, так что расширение жилплощади пришлось кстати. Ну а „Жигули“ и так менял каждый год. На самом деле в Риге я был полностью обеспечен. Плюс команда, покидать которую не хотелось. А если бы ушёл в ЦСКА, то остался бы для родной республики предателем на всю жизнь.



У нас Миглиниекса и Ветру до сих пор таковыми считают. Если забрали не по твоей вине, как, например, Куртинайтиса, то все понимают, что ты не мог уйти из армии. А если идёшь добровольно, другое дело… Юрий Озеров, селекционер ЦСКА, который следил за мной ещё с юношей, сказал уже после завершения карьеры на каком-то юбилее: „Знаешь, а ведь к нам я не смог затащить только двух человек — тебя и Сабониса“, — приводит слова Валтерса «Прессбол».