Гомельский: Хиллиарда не будет в ЦСКА, и слава богу

Заслуженный тренер РСФСР и 4-кратный чемпион СССР Владимир Гомельский поделился мнением о 27-летнем нападающем ЦСКА Дарране Хиллиарде, который, по информации СМИ, покинет клуб уже этим летом.

«Нужен ли ЦСКА Дарран Хиллиард? Его не будет в команде, и слава богу. Он не способен разыгрывать, не обладает пасом. Я ждал от него, что они с Майком Джеймсом будут играть так, как в свое время Холден с Лэнгдоном. Но Хиллиард не обладает такими высокими снайперскими качествами. Хорошо, за промахи не ругают. Но ты принимай правильные решения и двигайся по площадке в позиционном нападении так, чтобы вторая передача до тебя доходила. А Хиллиард… Американец вроде бы хочет соблюдать командную дисциплину, но от того, что он тактически не готов, у него часто бывают дурацкие решения на площадке. Причем чем сложнее игра, тем больше минусов я у него находил», — цитируют «Известия» Гомельского.

В составе ЦСКА Хиллиард провёл 27 матчей, набирая в среднем 10 очков, делая 1 передачу и 2 подбора.



В предыдущем сезоне Хиллиард выступал за «Басконию». В составе испанского клуба он не пропустил ни одного матча в Евролиге, в среднем набирая 9,4 очка, делая 2,9 подбора и 1,1 передачи.