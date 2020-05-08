ЦСКА расстанется с Дарраном Хиллиардом

27-летний нападающий ЦСКА Дарран Хиллиард не будет продлевать контракт с клубом.

«От Даррена в ЦСКА ждали большего. В первую очередь в те моменты, когда соперники плотно прихватывали Джеймса и у него сбивался прицел. По идее, в такие моменты Хиллиард должен был брать инициативу на себя и стать второй опцией в атаке. Такое случалось крайне редко. Поэтому клуб будет искать замену», — сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ЦСКА.

В составе ЦСКА Хиллиард провёл 27 матчей, набирая в среднем 10 очков, делая 1 передачу и 2 подбора.

В предыдущем сезоне Хиллиард выступал за «Басконию». В составе испанского клуба он не пропустил ни одного матча в Евролиге, в среднем набирая 9,4 очка, делая 2,9 подбора и 1,1 передачи.