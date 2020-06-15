Беверли считает, что игроки НБА будут учитывать мнение Леброна в вопросе доигровки сезона

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли считает, что игроки НБА будут следовать примеру Леброна Джеймса в вопросе об участии в доигровке текущего сезона.
«Баскетболисты могут говорить что хотят. Если Леброн Джеймс сказал, что он играет в баскетбол, то мы все играем в баскетбол. Ничего личного, только бизнес», — написал Беверли в «Твиттере».
Напомним, ранее сразу несколько игроков выступили за отказ от участия в возобновлении сезона. 12 июня более 80 игроков провели онлайн конференцию, на которой обсудили возможный отказ от поездки в Орландо на фоне периода расовой напряжённости и пандемии коронавируса в США.
Стоит отметить, что НБА и профсоюз игроков приняли решение не применять санкции к баскетболистам, которые примут решение не участвовать в рестарте сезона, однако баскетболисты не получат зарплату за пропущенные матчи.
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