Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Патрик Беверли считает «Клипперс» сильнейшей командой лиги

Патрик Беверли считает «Клипперс» сильнейшей командой лиги
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли полагает, что его команда на сегодняшний день — сильнейшая в НБА.

«Говорю это без какого-либо неуважения к „Лос-Анджелес Лейкерс“. Но сильнейшей командой лиги является „Лос-Анджелес Клипперс“. Отсутствие в команде такого классного шутера, как Стефен Карри, не говорит о том, что коллектив не может стать успешным», — приводит слова Беверли обозреватель Фабро Эснасхаари на своей странице в «Твиттере».

На момент приостановки регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» провёл 64 матча, отпраздновав 44 победы. Это позволяло калифорнийцам занимать второе место в турнирной таблице Западной конференции. Первое место удерживает «Лейкерс».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020