Патрик Беверли считает «Клипперс» сильнейшей командой лиги

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли полагает, что его команда на сегодняшний день — сильнейшая в НБА.

«Говорю это без какого-либо неуважения к „Лос-Анджелес Лейкерс“. Но сильнейшей командой лиги является „Лос-Анджелес Клипперс“. Отсутствие в команде такого классного шутера, как Стефен Карри, не говорит о том, что коллектив не может стать успешным», — приводит слова Беверли обозреватель Фабро Эснасхаари на своей странице в «Твиттере».

На момент приостановки регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» провёл 64 матча, отпраздновав 44 победы. Это позволяло калифорнийцам занимать второе место в турнирной таблице Западной конференции. Первое место удерживает «Лейкерс».