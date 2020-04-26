Патрик Беверли считает «Клипперс» сильнейшей командой лиги
Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли полагает, что его команда на сегодняшний день — сильнейшая в НБА.
«Говорю это без какого-либо неуважения к „Лос-Анджелес Лейкерс“. Но сильнейшей командой лиги является „Лос-Анджелес Клипперс“. Отсутствие в команде такого классного шутера, как Стефен Карри, не говорит о том, что коллектив не может стать успешным», — приводит слова Беверли обозреватель Фабро Эснасхаари на своей странице в «Твиттере».
На момент приостановки регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» провёл 64 матча, отпраздновав 44 победы. Это позволяло калифорнийцам занимать второе место в турнирной таблице Западной конференции. Первое место удерживает «Лейкерс».
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