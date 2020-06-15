Гомельский: думаю, «Химки» договорятся о новом контракте со Шведом

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский уверен, что Алексей Швед останется в подмосковных «Химках» и стороны договорятся о новом контракте.



«Решение Евролиги о сохранении такого же состава участников на следующий год позволяет клубам до 15 июля прожить без подтвержденного бюджета. «Химки», думаю, договорятся о новом контракте с Алексеем Шведом. Также им надо усилить несколько позиций. Но они по-прежнему находятся в прямой зависимости от того, что врачи скажут о колене Тимофея Мозгова. Только после этого будет решение по контрактам Джереми Эванса и Томаса Робинсона», — приводят слова Гомельского «Известия».

На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, совершал 2,7 подбора и выполнял 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.