В Сети появились фото дома Леброна Джеймса за $ 52 млн

На странице «Мега особняки» в «Инстаграме» появились фото дома звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Баскетболист приобрёл его за $ 23 млн в 2018 году перед переходом в команду.
После модернизации стоимость жилища Леброна увеличилась до $ 52 млн.
Фото доступно на странице Mega_Mansions в «Инстаграме».
Регулярный чемпионат НБА возобновится 31 июля, его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет парк развлечений «Диснейуорлд в Орландо» (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Леброн принял участие в 60 матчах, набирая 25,7 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 10,6 результативной передачи за 34 минуты 54 секунды игрового времени.
- 15 июня 2020
-
15:42
-
15:17
-
14:26
-
12:51
-
12:16
-
12:01
-
11:49
-
11:35
-
11:03
-
10:27
-
10:05
-
09:37
-
09:29
-
08:54
-
08:33
-
07:51
-
07:30
-
07:02
- 14 июня 2020
-
23:49
-
22:35
-
20:58
-
19:42
-
18:49
-
17:58
-
16:44
-
15:33
-
14:46
-
13:53
-
12:40
-
11:34
-
10:59
-
09:46
-
08:37
-
07:05
-
00:43