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В Сети появились фото дома Леброна Джеймса за $ 52 млн

В Сети появились фото дома Леброна Джеймса за $ 52 млн
Баскетбол / НБА 0

На странице «Мега особняки» в «Инстаграме» появились фото дома звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Баскетболист приобрёл его за $ 23 млн в 2018 году перед переходом в команду.

После модернизации стоимость жилища Леброна увеличилась до $ 52 млн.

Фото доступно на странице Mega_Mansions в «Инстаграме».

Регулярный чемпионат НБА возобновится 31 июля, его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет парк развлечений «Диснейуорлд в Орландо» (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Леброн принял участие в 60 матчах, набирая 25,7 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 10,6 результативной передачи за 34 минуты 54 секунды игрового времени.

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