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Названы дата начала и число участников нового сезона Единой лиги ВТБ

Названы дата начала и число участников нового сезона Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что все 13 клубов — участников прошлого сезона турнира прислали заявки на участие в следующем сезоне. Таким образом, стали известны все участники предстоящего сезона.

«Все клубы прислали заявки на участие в чемпионате Единой лиги ВТБ в следующем сезоне. Таким образом, подтвердились все участники прошлого сезона. Сейчас мы проверяем документы, чтобы они соответствовали регламенту, и особенное внимание обращаем на финансовые гарантии каждого клуба», — приводит слова Сергея Кущенко ТАСС.

Кроме того, появилась информация о дате начала следующего сезона. По информации журналиста «Известий» Тимура Ганеева, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2020/2021 начнётся 20 сентября.

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