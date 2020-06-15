Названы дата начала и число участников нового сезона Единой лиги ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что все 13 клубов — участников прошлого сезона турнира прислали заявки на участие в следующем сезоне. Таким образом, стали известны все участники предстоящего сезона.



«Все клубы прислали заявки на участие в чемпионате Единой лиги ВТБ в следующем сезоне. Таким образом, подтвердились все участники прошлого сезона. Сейчас мы проверяем документы, чтобы они соответствовали регламенту, и особенное внимание обращаем на финансовые гарантии каждого клуба», — приводит слова Сергея Кущенко ТАСС.



Кроме того, появилась информация о дате начала следующего сезона. По информации журналиста «Известий» Тимура Ганеева, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2020/2021 начнётся 20 сентября.