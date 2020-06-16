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Михайловский не будет выставляться на драфт НБА и останется в «Автодоре»

Михайловский не будет выставляться на драфт НБА и останется в «Автодоре»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Российский баскетболист Никита Михайловский принял решение не выставлять свою кандидатуру на драфт НБА и проведёт следующий сезон в саратовском «Автодоре». Об этом сообщил сообщил агент атакующего защитника Игорь Рубин.

«Отмена всех major scouting events и индивидуальных просмотров в клубах спутало нам все планы. Поэтому мы решили не торопить события. Никита проведёт сезон-2020/21 в «Автодоре» и будет выставляться на драфт в 2021 году. Понятно, что всё зависит от него, но, я надеюсь, он получит более серьёзную роль в клубе и станет одним из лидеров коллектива.

Конечно, игровая практика в еврокубках сильно поможет Никите в плане роста. Во-первых, это увеличит количество матчей, которых, откровенно говоря, мало в Единой лиге. Во-вторых, выступая на международном уровне, ты получаешь бесценный опыт.», — приводят слова Игоря Рубина «Известия».

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