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Иванов: Единая лига ВТБ требует от клубов железобетонные банковские гарантии

Иванов: Единая лига ВТБ требует от клубов железобетонные банковские гарантии
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Несмотря на пандемию коронавируса и возможные финансовые затруднения у команд, Единая лига ВТБ требует от всех клубов-участников банковские гарантии по обеспечению бюджета, заявил почётный президент лиги Сергей Иванов.

«Мы получили банковские гарантии от всех клубов. С точки зрения допуска к соревнованиям нас интересуют две основные вещи: наличие зала, соответствующего современным критериям как по зрителям, так и с точки зрения телевизионного показа; и банковские гарантии. Не обещания губернаторов, нет. Нужны железобетонные банковские гарантии бюджета клуба. Если они есть – всё нормально.

Пандемия не заставила нас понизить планку требований к клубам. Уверен, что эпидемия имеет свой конец, и если не будет второй волны, то к сентябрю она спадёт. Конечно, я второй волны не ожидаю, но не могу исключать её появления", — приводит слова Иванова ТАСС.

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