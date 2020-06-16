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Шейн Ларкин подписал контракт с «Анадолу Эфес» на $ 7,7 млн

Шейн Ларкин подписал контракт с «Анадолу Эфес» на $ 7,7 млн
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий защитник «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин заключил новое соглашение с командой из Стамбула, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Георге Заккас. По его информации, баскетболист подписал с «Анадолу Эфес» контракт на два года, за которые сумеет заработать $ 7,7 млн.

При этом по завершении следующего сезона у него будет опция вернуться в НБА. В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шейн был одним из самых эффективных игроков турнира и претендовал на звание MVP.

В ходе сезона он получил гражданство Турции и теперь будет выступать за сборную этой страны. Напомним, в прошлом Ларкин провёл в НБА четыре сезона, защищая цвета «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс», «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс».

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