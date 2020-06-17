В ЦСКА опровергли договорённость с Шенгелией, но признали интерес к нему

15 июня в СМИ появилась информация о том, что руководство ЦСКА согласовало условия контракта с форвардом «Басконии» Торнике Шенгелией. Но источник в «армейском» клубе опроверг эту информацию, вместе с тем подчеркнув, что интерес к грузинскому баскетболисту действительно есть.

«Интерес у ЦСКА к Торнике есть, но говорить о том, что стороны уже согласовывают контракт, очень рано. Можно сказать, что всё находится в начальной стадии», — приводит слова представителя ЦСКА «Известия».

Напомним, что Торнике Шенгелия является одним из лидеров «Басконии». В досрочно завершённом сезоне Евролиги он принял участие в 20 матчах, набирая в них 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Кроме того, у игрока есть опыт выступлений в НБА.