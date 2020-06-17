Шенгелия отреагировал на информацию о переходе в ЦСКА

Форвард «Басконии» Торнике Шенгелия прокомментировал информацию о возможном переходе в московский ЦСКА. Он отметил, что не рассматривает вариант со сменой команды.
«Мне нечего сказать о ЦСКА, у меня есть два года контракта с «Басконией». Я на 100% сконцентрирован на работе в этой команде. Все мои мысли связаны с ней», — приводит слова Шенгелии Mundo Deportivo.
В досрочно завершённом сезоне Евролиги Торнике принял участие в 20 матчах, набирая в них 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Ранее о том, что ЦСКА достиг соглашения с «Басконией» о переходе форварда, сообщило греческое издание SDNA.
Шенгелия выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступает в составе «Басконии».
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