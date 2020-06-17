«Люби её долго, она заслужила». Подписчики — о романтическом отдыхе Тиммы и Седоковой

Баскетболист подмосковных «Химок» Янис Тимма опубликовал видео совместного отдыха с Анной Седоковой в своём «инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.



«Люби ее долго долго… Она это заслужила».

«Такие настоящие. Шикарная пара».

«Какие вы клевые! Счастья вам».



Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради отношений с певицей баскетболист сборной Латвии оставил семью.



Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.