Джейсон Тейтум принял решение по рестарту сезона НБА

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум не намерен пропускать предстоящее возобновление сезона НБА в Орландо.
«Он обеспокоен, как и другие игроки. Но пропускать матчи из-за контракта он точно не будет», — приводит слова источника, близкого к ситуации, NBC Sports.
Сообщалось, что многие лидеры команд НБА выступают против возобновления сезона до тех пор, пока не появится вакцина против коронавируса.
За отказ от участия в матчах сезона проголосовали разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум.
Кайри Ирвинг лоббирует отмену рестарта сезона-2019/2020 в Орландо. Кайри предпочитает сосредоточиться на движении против расовой несправедливости, которое возникло после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Кроме того коалиция игроков под его руководством обеспокоена риском получить травму и непрекращающейся пандемией коронавируса в США.
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