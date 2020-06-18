Джейсон Тейтум принял решение по рестарту сезона НБА

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум не намерен пропускать предстоящее возобновление сезона НБА в Орландо.



«Он обеспокоен, как и другие игроки. Но пропускать матчи из-за контракта он точно не будет», — приводит слова источника, близкого к ситуации, NBC Sports.



Сообщалось, что многие лидеры команд НБА выступают против возобновления сезона до тех пор, пока не появится вакцина против коронавируса.



За отказ от участия в матчах сезона проголосовали разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум.



Кайри Ирвинг лоббирует отмену рестарта сезона-2019/2020 в Орландо. Кайри предпочитает сосредоточиться на движении против расовой несправедливости, которое возникло после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Кроме того коалиция игроков под его руководством обеспокоена риском получить травму и непрекращающейся пандемией коронавируса в США.