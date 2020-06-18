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9-кратный чемпион Евролиги Желько Обрадович определился с местом работы

9-кратный чемпион Евролиги Желько Обрадович определился с местом работы
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович останется на посту главного тренера «Фенербахче», сообщает греческий портал Sport24.gr со ссылкой на турецкого журналиста Ахмета Селима Кула.

Между двумя сторонами достигнута принципиальная договорённость о продолжении сотрудничества. Ожидается, что Обрадович подпишет с турецким клубом новый двухлетний контракт, о чём объявят в течение ближайших нескольких дней. Обрадович согласился остаться в «Фенербахче», несмотря на урезание бюджета примерно на 50% и уход ряда лидеров.

Обрадович прибыл в Стамбул из Белграда в понедельник днём. Он встретился с генеральным менеджером «Фенербахче» Маурицио Герардини и президентом Али Кочем. Самым важным вопросом на переговорах были действующие контракты игроков. Обрадович смирился, что лидеры команды Костас Слукас, Нандо Де Коло, Луиджи Датоме и Ян Веселы, скорее всего, не смогут в полном составе остаться на следующий сезон.

Желько Обрадович 9 раз выигрывал Евролигу: 5 раз — с «Панатинаикосом», по одному -с «Фенербахче», «Ховентудом», «Реалом» и «Партизаном». Самый титулованный тренер в Европе. В «Фенербахче» серб работает с 2013 года.

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