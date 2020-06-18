9-кратный чемпион Евролиги Желько Обрадович определился с местом работы

Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович останется на посту главного тренера «Фенербахче», сообщает греческий портал Sport24.gr со ссылкой на турецкого журналиста Ахмета Селима Кула.



Между двумя сторонами достигнута принципиальная договорённость о продолжении сотрудничества. Ожидается, что Обрадович подпишет с турецким клубом новый двухлетний контракт, о чём объявят в течение ближайших нескольких дней. Обрадович согласился остаться в «Фенербахче», несмотря на урезание бюджета примерно на 50% и уход ряда лидеров.



Обрадович прибыл в Стамбул из Белграда в понедельник днём. Он встретился с генеральным менеджером «Фенербахче» Маурицио Герардини и президентом Али Кочем. Самым важным вопросом на переговорах были действующие контракты игроков. Обрадович смирился, что лидеры команды Костас Слукас, Нандо Де Коло, Луиджи Датоме и Ян Веселы, скорее всего, не смогут в полном составе остаться на следующий сезон.



Желько Обрадович 9 раз выигрывал Евролигу: 5 раз — с «Панатинаикосом», по одному -с «Фенербахче», «Ховентудом», «Реалом» и «Партизаном». Самый титулованный тренер в Европе. В «Фенербахче» серб работает с 2013 года.