Метта Уорлд Пис сравнил Леброна, Джордана и Брайанта

Бывший форвард «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других команд Национальной баскетбольной ассоциации Метта Уорлд Пис рассказал, в чём, по его мнению, состояли основные отличия между Майклом Джорданом, Леброном Джеймсом, и Коби Брайантом.



«Думаю, что Джордан, вероятно, самый эффективный из них. У него было больше навыков, чем у Леброна. Джеймс сильнее Джордана, а Майкл сильнее Коби. Но против каждого из них нужно было играть с особым усердием. Нельзя было допустить, чтобы они набирали по 60 очков за матч. Иногда удавалось сдержать их на уровне 30. Порой – они набирали даже по 20 очков. Я сам себе устанавливал планку, через которую не мог позволить им перейти. Эти парни умели играть, поэтому нужно было поработать в защите. Но это было тяжело. Иногда в НБА игроки просто забивают», – приводит слова баскетболиста Fadeaway World.



Ранее Метта Уорлд Пис сообщил, что планирует баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

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