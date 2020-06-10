Экс-игрок НБА Метта Уорлд Пис: когда стану президентом США, сделаю марихуану бесплатной
Бывший форвард «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других команд Национальной баскетбольной ассоциации Метта Уорлд Пис рассказал, что планирует баллотироваться на пост президента США в 2024 году и уже сделал ряд предвыборных обещаний.
«Когда я стану президентом в 2024 году, то не только легализую марихуану, но и сделаю её бесплатной», – написал Уолд Пис на своей странице в «Твиттере».
Также бывший форвард обещал каждому американцу по бесплатной коробке хлопьев раз в месяц и хочет узаконить свободную продажу грудного молока.
В начале мая экс-баскетболист заявил, что принял решение взять фамилию жены, теперь он Метта Сэндифорд-Артест. Урождённый Рон Артест впервые изменил имя в 2011 году, именно тогда он и стал Уорлд Писом.
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