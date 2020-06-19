Гомельский рассказал, зачем Мессине понадобилось переманить Хайнса из ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал, почему бывший тренер ЦСКА Этторе Мессина решил пригласить Кайла Хайнса в «Милан», несмотря на то что баскетболист обижался на специалиста, когда тот ставил на позицию четвёртого номера.



«У Кайла Хайнса всю его карьеру, начиная со студенческих лет, не было стабильного броска ни с дальней, ни даже со средней дистанции. Так что у Мессины не было иллюзий по поводу использования его в атаке в качестве четвёртого номера. Зато Хайнс мог играть в защите против игроков в поле, даже если оппонент был ниже ростом и владел хорошим дриблингом.



Так что идея Мессины заключалась в том, чтобы Хайнс в атаке исполнял роль центра, а в защите — четвёртого номера», — написал Гомельский в своей конференции.