Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Гомельский рассказал, зачем Мессине понадобилось переманить Хайнса из ЦСКА

Гомельский рассказал, зачем Мессине понадобилось переманить Хайнса из ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал, почему бывший тренер ЦСКА Этторе Мессина решил пригласить Кайла Хайнса в «Милан», несмотря на то что баскетболист обижался на специалиста, когда тот ставил на позицию четвёртого номера.

«У Кайла Хайнса всю его карьеру, начиная со студенческих лет, не было стабильного броска ни с дальней, ни даже со средней дистанции. Так что у Мессины не было иллюзий по поводу использования его в атаке в качестве четвёртого номера. Зато Хайнс мог играть в защите против игроков в поле, даже если оппонент был ниже ростом и владел хорошим дриблингом.

Так что идея Мессины заключалась в том, чтобы Хайнс в атаке исполнял роль центра, а в защите — четвёртого номера», — написал Гомельский в своей конференции.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020