Гомельский рассказал, зачем Мессине понадобилось переманить Хайнса из ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал, почему бывший тренер ЦСКА Этторе Мессина решил пригласить Кайла Хайнса в «Милан», несмотря на то что баскетболист обижался на специалиста, когда тот ставил на позицию четвёртого номера.
«У Кайла Хайнса всю его карьеру, начиная со студенческих лет, не было стабильного броска ни с дальней, ни даже со средней дистанции. Так что у Мессины не было иллюзий по поводу использования его в атаке в качестве четвёртого номера. Зато Хайнс мог играть в защите против игроков в поле, даже если оппонент был ниже ростом и владел хорошим дриблингом.
Так что идея Мессины заключалась в том, чтобы Хайнс в атаке исполнял роль центра, а в защите — четвёртого номера», — написал Гомельский в своей конференции.
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