Гомельский оценил, кого из пары Фредетт — Вильдоса стоит подписать ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, кто из потенциальных новичков был бы полезнее для московского ЦСКА — защитник сборной Аргентины Лука Вильдоса или американец Джиммер Фредетт. Ранее сообщалось, что «армейцы» проявляют интерес к обоим игрокам.
«Вильдоса полезнее. Думаю, что ЦСКА Фредетт не нужен», — написал Гомельский в своей конференции.
24-летний Вильдоса выступает за «Басконию» с лета 2017 года и в среднем в завершившемся досрочно сезоне Евролиги набирал по 7,1 очка, а также отдавал по 3,2 передачи. В чемпионате Испании его показатели составили 7,4 очка и 2,9 передачи.
Фредетт в составе «Панатинаикоса» в минувшем сезоне набирал в среднем 12 очков за игру, реализовывая 41,7% попаданий из-за дуги и 52,5% двухочковых бросков.
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