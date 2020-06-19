Тренер «Зенита» Паскуаль рассказал, когда от клубов ждать активности на трансферном рынке

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль вернулся в Санкт-Петербург после пребывания в Испании и поделился ожиданиями от периода межсезонья. По словам специалиста, на трансферном рынке пока всё спокойно, но уже на следующей неделе он ожидает серьёзного оживления в этом вопросе.

«Есть клубы вроде «Милана» или «Олимпиакоса», которые сейчас агрессивны на рынке. Многие команды после всех этих проблем с пандемией думают о том, что делать, оценивают экономические потери и всё ещё ждут, какой бюджет у них будет на сезон. Некоторые команды уже делают шаги и собирают отличные составы. Рынок постепенно движется, медленно, но движется, так что все команды должны быть готовы укомплектовать составы.

В Единой лиге ВТБ та же ситуация, что и в Евролиге: некоторые ждут, чтобы понять свою экономику. Рынок пока спокойный. Думаю, что на следующей неделе шаги будут более уверенными», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».