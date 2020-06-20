Леброн Джеймс отреагировал на расистское письмо владелице «Лейкерс» Джинни Басс
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на письмо фаната в адрес владелицы «озёрников» Джинни Басс.
«Люблю тебя, Джинни!» — написал Леброн Джеймс в своём «инстаграме», сопроводив направленное в адрес автора письма сообщение двумя эмодзи с сердечками и одним — со средним пальцем.
Напомним, Басс получила письмо расистского содержания. Автор представился болельщиком «Лейкерс» с многолетним стажем. В послании он жёстко оскорбляет Басс, упрекает её за чрезмерно высокие зарплаты афроамериканцам и желает ей присоединиться к Коби Брайанту, который погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта.
Соответствующий пост размещён на странице Джинни Басс в «Инстаграме».
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