Леброн Джеймс отреагировал на расистское письмо владелице «Лейкерс» Джинни Басс

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на письмо фаната в адрес владелицы «озёрников» Джинни Басс.



«Люблю тебя, Джинни!» — написал Леброн Джеймс в своём «инстаграме», сопроводив направленное в адрес автора письма сообщение двумя эмодзи с сердечками и одним — со средним пальцем.



Напомним, Басс получила письмо расистского содержания. Автор представился болельщиком «Лейкерс» с многолетним стажем. В послании он жёстко оскорбляет Басс, упрекает её за чрезмерно высокие зарплаты афроамериканцам и желает ей присоединиться к Коби Брайанту, который погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта.

Соответствующий пост размещён на странице Джинни Басс в «Инстаграме».