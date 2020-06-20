«Ты такой загорелый! Невозможно!» Седокова показала результаты отдыха с Тиммой

Певица Анна Седокова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» очередное видео с баскетболистом подмосковных «Химок» Янисом Тиммой. Седокова показала итоги совместного отдыха.



«Ты такой загорелый! Невозможно», — говорит Седокова Тимме на видео, опубликованном на её странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.



Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, и у них родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.