Метта Уолд Пис назвал топ-5 игроков в истории, поставив Джордана на четвёртое место

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Уолд Пис поделился своим мнением о пятёрке лучших игроков лиги за всю историю. При этом легендарный игрок поставил Майкла Джордана только на пятое место, а первое досталось центровому «Бостона» Биллу Расселлу.
«Пять лучших игроков в истории НБА:
1. Билл Расселл — 12 перстней;
2. Уилт Чемберлен – средние 50 очков и 25 подборов;
3. Оскар Робертсон — несколько раз делал средний трипл-дабл за сезон;
4. Майкл Джордан — 6 перстней;
5. Коби Брайант — 5 перстней», — написал в своём «твиттере» Метта Уолд Пис.
Примечательно, что на самом деле Оскар Робертсон только один раз оформлял средний трипл-дабл за сезон — в сезоне-1961/62.
По словам Метты Уолд Писа, этот список является окончательным.
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