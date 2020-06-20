Метта Уолд Пис назвал топ-5 игроков в истории, поставив Джордана на четвёртое место

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Уолд Пис поделился своим мнением о пятёрке лучших игроков лиги за всю историю. При этом легендарный игрок поставил Майкла Джордана только на пятое место, а первое досталось центровому «Бостона» Биллу Расселлу.



«Пять лучших игроков в истории НБА:

1. Билл Расселл — 12 перстней;

2. Уилт Чемберлен – средние 50 очков и 25 подборов;

3. Оскар Робертсон — несколько раз делал средний трипл-дабл за сезон;

4. Майкл Джордан — 6 перстней;

5. Коби Брайант — 5 перстней», — написал в своём «твиттере» Метта Уолд Пис.



Примечательно, что на самом деле Оскар Робертсон только один раз оформлял средний трипл-дабл за сезон — в сезоне-1961/62.



По словам Метты Уолд Писа, этот список является окончательным.