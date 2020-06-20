Ноа подпишет контракт с «Клипперс» до конца сезона

Французский центровой Жоаким Ноа договорился о подписании контракта с «Лос-Анджелес Клипперс» до конца сезона, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Напомним, незадолго до приостановки регулярного чемпионата из-за карантина Ноа подписал десятидневный контракт с калифорнийцами, но так и не успел дебютировать в новом коллективе.

В минувшем сезоне Жоаким защищал цвета «Мемфис Гриззлиз». В регулярном чемпионате сезона-2018/2019 принял участие в 42 встречах, набирая 7,1 очка, собирая 5,7 подбора, совершая 2,1 передачи и выполняя 0,7 блок-шота за 16,5 минуты.



Ноа выступал в составе «Нью-Йорк Никс» и «Чикаго Буллз». В регулярных чемпионатах НБА принял участие в 667 матчах, набирая в них 8,8 очка, собирая 9,1 подбора и совершая 2,8 передачи.