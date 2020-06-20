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Супермодель с разноцветной кожей впервые показалась на публике с Кайлом Кузмой

Супермодель с разноцветной кожей впервые показалась на публике с Кайлом Кузмой
Баскетбол / НБА 0

Известная супермодель Винни Харлоу и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма впервые появились на публике вместе. Винни и Кайл посетили вечеринку известной исполнительницы Тианы Тэйлор, сообщает Nbaholics.

Таким образом Кузма и Харлоу подтвердили слухи, что они состоят в отношениях. Об отношениях Кузмы и Харлоу говорят достаточно давно, нередко они демонстрировали привязанность в социальных сетях и теперь наконец решились на совместный выход в свет.

Харлоу — канадская модель. Известна тем, что ей удалось сделать карьеру, будучи больной синдромом витилиго — нарушением пигментации кожного покрова, что фактически привело к тому, что у девушки разноцветная кожа. На сегодняшний день у Винни 8 миллионов подписчиков в «Инстаграме».

Совместное фото Кузмы и Харлоу доступно на странице Justjared в «Инстаграме».

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