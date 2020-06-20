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Леброн Джеймс ответил бросившему ему вызов Новаку Джоковичу

Леброн Джеймс ответил бросившему ему вызов Новаку Джоковичу
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не оставил без внимания послание первой ракетки мира Новака Джоковича, который показал, как он умеет обращаться с баскетбольным мячом, и задался вопросом, готов ли он к игре один на один с Леброном.

«Ха! Думаю, что ты готов к игре один на один. Отличное ведение и бросок, приятель», — написал Джеймс на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Видео с баскетбольной тренировки Новака Джоковича доступно на «Чемпионате».

Новак Джокович — победитель 17 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Он первый игрок в истории Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира «Большого шлема», но и все девять турниров серии «Мастерс».

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